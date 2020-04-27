غريفيث يدعو الأطراف اليمنية للإسراع في تنفيذ اتفاق الرياض

دعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، الأطراف اليمنية لتجنب أي تصعيد بعد إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حالة الطوارئ والإدارة الذاتية للعاصمة المؤقتة في عدن وبعض المحافظات في جنوب اليمن.

القاهرة – سبوتنيك. وقال غريفيث، في بيان عبر موقعه، إن: "تحول الأحداث الأخير مخيّب للآمال خاصة وأن مدينة عدن ومناطق أخرى في الجنوب لم تتعاف بعد من السيول الأخيرة وتواجه خطر جائحة كوفيد-19".

وأضاف قائلا: "الآن، أكثر من أي وقت مضى، يجب على جميع الفاعلين السياسيين التعاون بحسن نية والامتناع عن اتخاذ إجراءات تصعيدية ووضع مصالح اليمنيين في المقام الأول"، مشددا على أن "اتفاق الرياض ينص على مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في المشاورات بشأن الحل السياسي النهائي لإنهاء الصراع في اليمن وخدمة مصالح اليمنيين في عموم البلاد".

كما حث المبعوث الأممي لليمن إلى الإسراع في تنفيذ اتفاق الرياض بدعم من التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية"، مؤكدا أن نجاح هذه الاتفاقية يجب أن يحقق فوائد لأهل الجنوب، لا سيما فيما يتعلق بتحسين الخدمات العامة والأمن.

كان المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن أعلن فرض حالة الطوارئ والحكم الذاتي في مدن الجنوب وعلى رأسها عدن عبد ربه منصور هادي منها عاصمة مؤقتة بعدما سيطرت جماعة "أنصار الله" على العاصمة صنعاء.

وأكد نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، عبر حسابه على "تويتر" بوقت سابق من اليوم، ضرورة إعادة الأوضاع في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن وبعض المحافظات الجنوبية إلى طبيعتها، واصفاً إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حالة الطوارئ والإدارة الذاتية بـ"المستغرب".

وقال ابن سلمان: "‏أكد بيان تحالف دعم الشرعية في اليمن تجاه إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي المستغرب وفي مقدمتها المملكة والإمارات العربية المتحدة حرصهما وعملهما الدائم على أمن واستقرار اليمن وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها والعودة لتنفيذ اتفاق الرياض ودعمه للحكومة الشرعية لخدمة الشعب اليمني الشقيق".

— Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) April 27, 2020

ونبه نائب وزير الدفاع السعودي إلى ضرورة ‏التعجيل في تنفيذ اتفاق الرياض، الذي رعته بلاده قبل عدة أشهر لتحقيق التهدئة والاستقرار بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، مشددا على أن تنفيذ الاتفاق "مسؤولية وطنية تقع على عاتق الطرفين الموقعين عليه استجابة لتطلعات الشعب اليمني ورغبته في السلام في ظل الجهود المبذولة والمستمرة من التحالف في دعم وتشجيع الطرفين لتنفيذ اتفاق الرياض وعدم القيام باي خطوات تصعيدية مخالفة لاتفاق الرياض".