أمين عام الجامعة العربية يدعو الأطراف اليمنية للالتزام باتفاق الرياض

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أطراف الأزمة اليمنية إلى الالتزام باتفاق الرياض الذي تم توقيعه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وذلك على خلفية إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي فرض حالة الطوارئ والحكم الذاتي في مدن الجنوب.

وبحسب بيان للجامعة العربية، اليوم الاثنين، فقد "دعا أبو الغيط الأطراف اليمنية إلى الالتزام باتفاق الرياض الذي تم توقيعه في نوفمبر الماضي، والذي يضع خريطة طريق لتسوية الأوضاع في الجنوب، بما يُمهد لتسوية شاملة للأزمة تضمن لليمن استقلاله وسيادته ووحدة ترابه الوطني، وتُحافظ على أمن جيرانه واستقراراهم".

ورحب أبو الغيط "بالبيان الصادر اليوم عن تحالف دعم الشرعية في شأن الوضع في جنوب اليمن، وضرورة احترام اتفاق الرياض ، واستعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التحرك الأخير من قِبَل المجلس الانتقالي".

وأضاف، بحسب موقع "بوابة الأهرام"، المصري أن "وحدة الأراضي اليمنية تُعد حجر الزاوية في موقف الجامعة من الأزمة، وأن التقسيم والتفتيت ليسا في صالح اليمن وشعبه، مُضيفاً أنه يتعين العمل سريعاً على تسوية الأزمة الرئيسية مع الحوثيين بدلاً من فتح جبهات جديدة".

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن أعلن فرض حالة الطوارئ والحكم الذاتي في مدن الجنوب وعلى رأسها عدن، والتي تتخذها حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي عاصمة مؤقتة نظرا لسيطرة جماعة "أنصار الله" على العاصمة صنعاء.

ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية سعودية في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، اتفاق الرياض لإنهاء التوتر والتصعيد العسكري بينهما على خلفية سيطرة قوات المجلس على العاصمة المؤقتة عدن في العاشر من أغسطس/ آب من العام ذاته، عقب مواجهات دامية مع الجيش اليمني استمرت أربعة أيام وأسفرت عن سقوط 40 قتيلاً و260 جريحا، بحسب الأمم المتحدة.