"خطأ" تسبب في إفطار سودانيين قبل أذان المغرب

اعتذر التلفزيون السوداني عن خطأ إذاعة أذان المغرب قبل موعده بـ 10 دقائق، الذي تسبب في إحداث حالة من الربكة في موعد الإفطار أمس الأحد.

وقال التلفزيون السوداني في بيان له، إن إدارته اعتذرت في نشرة الأخبار الرئيسية عن الخطأ غير المقصود الذي حدث أمس الأحد، بإذاعة أذان المغرب قبل 10 دقائق من زمنه الأصلي.

وذكر مسؤول في إدارة التلفزيون السوداني أن الإدارة حققت في هذه الحادثة التي أحدثت ربكة في موعد الإفطار لهذا اليوم.

ووعد المسؤول أن لا يمر الأمر دون عقاب للمتسببين.

وأثار ذلك ضجة واسعة في منصات التواصل، وطلب بعضهم فتوى حكم إفطارهم بناءً على هذا الأذان.

وبحسب تقارير سودانية محلية، فقد أحدث تلفزيون السودان ربكة في أوساط السودانيين برفع آذان المغرب، أمس الأحد، قبل حوالي 7 دقائق من إمساكية إفطار رمضان، بحسب صحيفة "السودان اليوم".

وطلب بعض المواطنين فتوى حكم إفطارهم بناء على هذا الأذان، فيما انتقد عدد من مستخدمي مواقع التواصل هذا التساهل وعدم الانضباط من قبل التلفزيون القومي، في أمر مهم يتعلق بالشعائر.