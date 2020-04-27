المجلس الانتقالي يتهم الحكومة اليمنية بعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض

اتهم نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، هاني بن بريك، اليوم الاثنين، الحكومة اليمنية بعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

القاهرة – سبوتنيك. وقال ابن بريك في تغريدة على حسابه في "تويتر"، اليوم الاثنين: "‌‏أكدنا بعد صدور بيان الانتقالي مباشرة على تنفيذ اتفاق الرياض وشددنا في ذلك، والذي سيضع الكل في مواجهة الحوثي وتحسين خدمة الشعب، وهذا ما لا يمكن تنفذه الشرعية؛ فإنها تعيش وتقتات على إطالة الحرب وعرقلة خدمة الشعب".

— هاني بن بريك (@HaniBinbrek) April 27, 2020

وأضاف قائلا: "بقي الجدية في تنفيذ اتفاق الرياض، ما لم فاتركوا الشعب يواصل نزع حقوقه".

وفي وقت سابق من اليوم، دعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، الأطراف اليمنية لتجنب أي تصعيد بعد إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي، حالة الطوارئ والإدارة الذاتية للعاصمة المؤقتة في عدن وبعض المحافظات في جنوب اليمن.