"أنصار الله": التحالف نفذ 17 غارة على محافظة مأرب

اتهمت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الاثنين، التحالف العربي بتنفيذ سلسلة غارات جوية على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وقالت "أنصار الله"، عبر قناة "المسيرة" الناطقة باسمها، إن طيران التحالف شن 16 غارة على مديرية صرواح غرب مأرب.

وأضافت أن التحالف قصف بغارة جوية أخرى مديرية مجزر شمال غربي مأرب.

وتأتي الغارات المكثفة للتحالف، غداة تعرض المديريتين لـ 17 غارة جوية، حسب بيان المتحدث باسم القوات المسلحة الموالية لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع.