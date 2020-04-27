عريقات: السويد "مثالا يحتذى" في موقفها من دولة فلسطين

قال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن مملكة السويد تعد مثالا يحتذى بشأن موقفها من دولة فلسطين، وذلك عقب محادثة هاتفية مع وزيرة خارجية السويد آن ليندي.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "معا"، إن "عريقات أجرى محادثات هاتفية مع ليندي، ووبرنارد كوينتن، رئيس ديوان وزير الخارجية البلجيكي، اليوم الاثنين، لإطلاعهم على آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والإجراءات التي تقوم بها إسرائيل في سعيها لتنفيذ خطة الضم".

مباحثات مع وزيرة خارجية السويد 🇸🇪 ان ليندي . لا للضم والاستيطان ونعم لإنهاء الاحتلال ، مبدأ الدولتين على حدود ١٩٦٧ . القانون الدولي ، دعم UNRWA.مكافحة كورونا . السويد تعترف بدولة فلسطين 🇵🇸.شكرا لمملكة السويد . فعلا مثال يحتذى به. pic.twitter.com/fmx3rXeRTN — Dr. Saeb Erakat الدكتور صائب عريقات (@ErakatSaeb) April 27, 2020

ولفتت إلى قول عريقات إن "محادثاته المعمقة مع الجانبين السويدي والبلجيكي تركزت على رفض الضم بكل أشكاله ووقف الاستيطان، وتطبيق القانون الدولي لإنهاء الاحتلال، وتحقيق السلام وفق مبدأ الدولتين على حدود 1967".

Spoke palestine 🇵🇸 with Bernard Quintin chief of cabinet 🇧🇪 FM.Reject annexation , settlements. Two States 1967 borders . Int. Law . End the Israeli occupation. Support UNRWA. Fight Corona . Thanks Belgium 🇧🇪 . Palestine 🇵🇸 pic.twitter.com/SoCcaDR8Bc — Dr. Saeb Erakat الدكتور صائب عريقات (@ErakatSaeb) April 27, 2020

و أضاف عريقات: "ناقشنا أيضا استمرار دعم عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، كما تحدثنا حول سبل محاربة جائحة كورونا ومحاصرة انتشار الفيروس، وأهمية التعاون الدولي للتخلص من هذه الجائحة".

وقال عريقات إن "اعتراف مملكة السويد بدولة فلسطين يجب أن يكون مثالا يحتذى به من قبل دول العالم".