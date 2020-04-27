الحكومة الأردنية تؤكد عدم السماح بخروج الأطفال وكبار السن من المنازل

أعلنت الحكومة الأردنية استمرار حظر خروج الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما وكبار السن، من المنازل.

وحسب موقع "سرايا" الأردني قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال أمجد العضايلة، إن خروج كبار السن، ومن هم تحت 16 عاما، "غير مسموح إلا للحاجات الضرورية".

وجاء حديث العضايلة، عقب سؤال وجهه مستخدم لموقع التواصل الاجتماعي تويتر، حول السماح للأطفال بالخروج اعتبارا من الأربعاء المقبل.

وكانت الحكومة حدّدت، سابقا، الفئة التي يسمح لها بالخروج والتسوق بين 16-60 عاما.

ويأتي ذلك، بالرغم من السماح لقطاعات واسعة بالعمل، إلى جانب إتاحة استخدام السيارات الخاصة، والنقل العام، اعتبارا من الأربعاء.