لبنان... مواجهات وصفت بـ"الأعنف" بين محتجين والقوى الأمنية في طرابلس

اندلعت مواجهات بين محتجين والقوى الأمنية بمدينة طرابلس، مساء اليوم الإثنين، وصفت بالأعنف منذ بدء أزمة فيروس كورونا في لبنان.

وبحسب مراسلة "سبوتنيك"، عمد عدد من المحتجين على إحراق واجهات المصارف الخاصة في المدينة بواسطة قنابل حارقة، ما استدعى تدخلا من الجيش اللبناني الذي أطلق الرصاص في الهواء والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.

في المقابل عمد محتجون على إحراق آلية للجيش اللبناني كانت موجودة عند ساحة عبد الحميد كرامي.

وحصلت عمليات كر وفر استمرت لساعات، وأوقعت عددا من الإصابات في صفوف المحتجين والقوى الأمنية.

وبسبب الاعتداء على المصارف، أصدرت جمعية المصارف بيانا، أكدت خلاله إقفال مختلف المصارف في مدينة طرابلس بدءا من يوم غد بسبب الوضع الأمني وحفاظا على سلامة الموظفين والزبائن.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية، حسان دياب، قد أعلن أن 5.7 مليار دولار خرجت من المصارف خلال أول شهرين من العام الحالي، رغم القيود المشددة على سحب مبالغ بالدولار أو تحويلها الى الخارج.