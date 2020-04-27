الرئيس المصري يعلن فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر

أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الاثنين (الثلاثاء بالتوقيت المحلي)، حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر.

وبحسب صحيفة الأهرام الرسمية المصرية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار رقم 168 لسنة 2020، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من (الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 28 أبريل لعام 2020) والتي توافق (الحادية عشرة بتوقيت غرينتش مساء الاثنين 27 أبريل).

والقرار تم اتخاذه بعد مشوارة مجلس الوزراء، ونظرا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد، ونشر في الجريدة الرسمية، وفقا لصحيفة "المصري اليوم".

عاجل .. #السيسى يعلن حالة الطوارئ فى البلاد بداية من اليوم ولمدة 3 أشهرhttps://t.co/jYz6fvjI2R pic.twitter.com/A1Zh3vQ34V — مبتدا (@Mobtada) April 27, 2020

وبحسب القرار، تتولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

ونصت المادة الثالث علي أن يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

وتنص المادة الرابعة من القرار، علي أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.