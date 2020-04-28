التحالف العربي: الحوثيون ارتكبوا 151 خرقا خلال 48 ساعة

اتهم التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اليوم الثلاثاء، جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بارتكاب 151 اختراقا لإعلان تمديد وقف إطلاق النار، خلال 48 ساعة.

القاهرة – سبوتنيك. ونقلت قناة "الحدث" السعودية، عن التحالف إن "الاختراقات شملت الأعمال العسكرية العدائية، واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة".

وأضاف التحالف، أنه "يطبق أقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات".

#اليمن — التحالف: الانتهاكات شملت الأعمال العسكرية العدائية واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) April 27, 2020

وأكد "استمرار التزامه بوقف إطلاق النار ودعم جهود المبعوث الخاص إلى اليمن".

وأعلن التحالف العربي على لسان المتحدث الرسمي، العقيد الركن تركي المالكي، الجمعة الماضية، تمديد وقف إطلاق النار المعلن من جانبه، لمدة شهر اعتبارا من الخميس 23 أبريل/نيسان الجاري.

كانت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، قالت يوم الاثنين، إن التحالف العربي قام بتنفيذ سلسلة غارات جوية على محافظة مارب شمال شرقي اليمن.

وأضافت "أنصار الله" عبر قناة "المسيرة" الناطقة باسمها، أن طيران التحالف شن 16 غارة على مديرية صرواح غرب مارب.