تفجير انتحاري مزدوج يستهدف مقرا استخباريا شمالي العراق

صرح مصدر أمني عراقي لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بأن اعتداء إرهابيا استهدف مقرا استخباريا في منطقة القادسية الثانية في محافظة كركوك، شمالي البلاد.

وأوضح المصدر، الذي تحفظ على كشف اسمه، أن الانفجار نفذه انتحاريان، يرتديان حزامين ناسفين، حاولا اقتحام مديرية الاستخبارات في منطقة القادسية الثانية في محافظة كركوك، شمالي البلاد، ما أسفر عن إصابة عنصر من الأجهزة الأمنية بجروح طفيفة.

ونوه المصدر، أن الانتحاريين تم قتلهما قبل وصولهما إلى مقر المديرية.

وشهدت المحافظات المحررة، لاسيما صلاح الدين، وأجزاء من كركوك، وديالى، ونينوى، والأنبار، شمالي وغربي البلاد، مؤخرا، هجمات إرهابية شنتها عناصر الخلايا النائمة لتنظيم "داعش" الإرهابي، متسببة بمقتل، وإصابة العشرات من المدنيين، والمنتسبين في الأجهزة الأمنية.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".