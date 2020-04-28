بالفيديو...مواجهات بين المتظاھرین والأمن اللبناني شمالي بیروت

قطع محتجون لبنانیون، عشية اليوم الثلاثاء، عددا من الطرقات الرئیسیة والفرعیة في بعض المناطق اللبنانیة، احتجاجا على الغلاء واستمرار ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل اللیرة اللبنانیة.

ونشر الصحفي والناشط اللبناني كريم شهيب في صفحته على "تويتر" مقطع فيديو يظهر المواجھات بین المتظاھرین والجیش اللبناني في جل الدیب شمالي بیروت.

وكتب شهيب معلقا على الفيديو: "في مقطع فيديو تمت مشاركته الليلة على نطاق واسع في # لبنان حيث احتج المتظاهرون وقوات الأمن عند حاجز طريق جل الديب...المتظاهر للضابط: أنا جائع..الضابط للمتظاهر: أنا جائع أكثر منك".

— Kareem Chehayeb | كريم (@chehayebk) April 26, 2020

واندلعت مواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية في مدينة طرابلس، مساء أمس الاثنين، وصفت بالأعنف منذ بدء أزمة فيروس كورونا في لبنان.

وبحسب مراسلة "سبوتنيك"، عمد عدد من المحتجين على إحراق واجهات المصارف الخاصة في المدينة بواسطة قنابل حارقة، ما استدعى تدخلا من الجيش اللبناني الذي أطلق الرصاص في الهواء والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.