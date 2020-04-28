حصيلة تفجير انتحاري استهدف مقرا للاستخبارات العراقية

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الثلاثاء، إصابة منتسبين اثنين، إثر اعتداء إرهابي نفذه انتحاري يرتدي حزاما ناسفا، في مدخل مقر استخباري في محافظة كركوك، شمالي البلاد.

وأفادت الخلية، في بيان نقلته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، بأن إرهابيا انتحاريا، فجر نفسه في مدخل مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب كركوك، شمالي البلاد، وأسفر عن إصابة منتسبين اثنين.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني عراقي، لـ"سبوتنيك"، بأن اعتداء إرهابيا استهدف مديرية استخبارات في منطقة القادسية الثانية في محافظة كركوك، شمالي البلاد.

وشهدت المحافظات المحررة، لاسيما صلاح الدين، وأجزاء من كركوك، وديالى، ونينوى، والأنبار، شمالي وغربي البلاد، مؤخرا، هجمات إرهابية شنتها عناصر الخلايا النائمة لتنظيم "داعش" الإرهابي، متسببة بمقتل، وإصابة العشرات من المدنيين، والمنتسبين في الأجهزة الأمنية.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".