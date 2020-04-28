وصول 50 طنا من المساعدات الصينية إلى العراق

نفذت الخطوط الجوية العراقية رحلة استثنائية إلى مطار كوانزو الصيني لجلب شحنة من الأجهزة والمستلزمات الطبية التي يحتاجها العراق في محاربة كورونا.

وبحسب قناة السومرية العراقية، أكد وزير النقل عبد الله لعيبي، اليوم الثلاثاء، وصول الطائرة إلى البلاد.

وقال لعيبي في بيان إن "وزارة النقل للمرة الثانية تأتي بشحنات تزن أطناناً من المواد الطبية والمستلزمات الصحية والوقائية لمواجه فيروس كرونا كتبرعات من الصين عبر الناقل الوطني".

ونوه إلى تعفير الطائرة بالكامل وفق اللوائح الصحية الدولية

وكانت وزارة النقل قد أعلنت، في وقت سابق، عن انطلاق رحلة استثنائية لطائرة الخطوط الجوية العراقية متوجهة الى الصين الشعبية ستحمل عند عودتها شحنة تبرعات كبيرة تزن ما يقارب الـ50 طنا تضم العديد من المستلزمات الطبية والوقائية

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم أمس الاثنين، تسجيل 27 إصابة جديدة بوباء كورونا المسبب لمرض " كوفيد - 19" وحالة وفاة جديدة بالوباء خلال الـ 24 الساعة الماضية ليصبح إجمالي عدد الإصابات 1847 والوفيات 88 .