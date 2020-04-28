رئيس المخابرات السعودية الأسبق يسرد تفاصيل لقائه مع بن لادن... وطلب رفض تلبيته

نفى الأمير تركي الفيصل رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، اتهامات أن تنظيم القاعدة الإرهابي صنيعة الاستخبارات السعودية والأمريكية في أفغانستان.

وقال الفيصل في تصريحات تلفزيونية: "كان هناك تعاون سعودي أمريكي باكستاني لدعم أفغانستان ضد الغزو السوفيتي".

الأمير #تركي_الفيصل:

البشير عرض عام 1995 على ولي العهد الأمير عبدالله تسليم #بن_لادن للسعودية، لكن اشترط عدم مقاضاته، فرد الملك عبدالله: ماعندنا أحد فوق الشرع.. فتركنا وذهب بنفس العرض للأمريكان!#تركي_الفيصل_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/rBRvl1vsqs — الليوان (@almodifershow) April 27, 2020

وتابع: "تجمع الملايين من المجاهدين الأفغان في معسكرات للاجئين في باكستان، وقام المتطوعون أو المجاهدون العرب بتقديم خدمات للاجئين الأفغان".

وأكمل: "زعماء القاعدة العرب تجمعوا مع الأفغان في بيشاور، وكان ذلك بداية تنظيم القاعدة الإرهابي، ولا سيما مع اشتعال الحرب الأهلية في أفغانستان، ولم يكن للاستخبارات السعودية والأمريكية أي دور في ذلك نهائيا"

وأضاف الفيصل: "لم يكن لي علاقة بأسامة بن لادن، ولكني التقيته في مناسبات دعت إليها السفارة السعودية في باكستان، ثم قابلته في جدة، حيث كان يطلب دعما استخباراتيا في اليمن الجنوبي ليعمل هو والمجاهدون العرب ضد النهج الشيوعي وقتها".

الأمير #تركي_الفيصل في حوار كاشف عن ملف الجهاد الأفغاني:

لم يكن هناك أي يد للاستخبارات السعودية أو الأمريكية في تأسيس أو تسهيل أو دعم #القاعدة..#تركي_الفيصل_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/abvyw1nBzf — الليوان (@almodifershow) April 27, 2020

وأتم الفيصل: "رفضت هذا الطلب، وفي عام 1995 عرض الرئيس السوداني السابق عمر البشير تسليم بن لادن للمملكة بشرط عدم مقاضاته، وتم رفض ذلك من الحكومة السعودية".