قطر تعلن دخول انتشار "كوفيد 19" حالة الذروة وتكثف الجهود لمكافحته

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم الثلاثاء، أنها ضاعفت جهودها في تتبع السلاسل الانتقالية لفيروس "كوفيد 19" في البلاد، ووسعت دائرة البحث عن المصابين عبر إجراء فحوصات مكثفة واستباقية لمجموعات من المخالطين للأشخاص الذين تم التأكد من إصابتهم سابقا، الأمر الذي أسهم في الكشف المبكر عن العديد من الحالات، لافتة إلى أن الارتفاعات الأخيرة في عدد الإصابات جاءت نتيجة لدخول انتشار الفيروس في حالة الذروة.

موسكو-سبوتنيك. وأحصت الوزارة، عبر موقعها، 677 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات بالدولة إلى 11921 حالة، وعشر حالات وفاة.

وتم شفاء 68 حالة من المرض، في الـ 24 الساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 1134 حالة.

وذكرت الوزارة أن معظم الإصابات بالفيروس تعتبر إصابات خفيفة من حيث حدتها، متوقعة استمرار الزيادة في أعداد الأفراد المصابة بالعدوى، قبل أن تشهد انخفاضا تدريجيا.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل حالات إصابة جديدة بين مجموعات من العمالة خارج المنطقة الصناعية، وذلك بعد إجراء فحوصات استقصائية من قبل فرق البحث والتقصي التابعة لها، بحسب ما نقلت صحيفة "الراية" القطرية.

كانت قطر قفزت إلى المركز الثاني عربيا بعدد الإصابات بـ "كوفيد 19"، خلف السعودية، وتراجعت الإمارات إلى المركز الثالث في القائمة.

وعلى المستوى العالمي، تجاوز عدد حالات الإصابة بالفيروس الثلاثة ملايين؛ ونحو 212 ألف حالة وفاة.