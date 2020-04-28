تسجيل
14:27 GMT28 أبريل/ نيسان 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    احتجاجات مليونية في بغداد ضد الحكومة الجديدة

    جيوش إلكترونية تهدد بقتل المتظاهرين في العراق... فيديو

    © Sputnik . Nazek Mohammed
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic5.img.sputniknews.com/img/104465/41/1044654121_0:156:1281:876_1200x675_80_0_0_007568fad7bb184a71ecfcfc770d7241.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202004281045299476-%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B4-%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/

    إذا لم نصل إليكم...نصل لذويكم...واحدة من آلاف الرسائل التي تحمل تهديدات تلقاها الناشطون، والمشاركون في التظاهرات التي تجري تحضيرات عودتها بقوة في محافظات الوسط، والجنوب من العراق، على مدار يومين طيلة فترة حظر التجوال الوقائي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

    مئات مؤلفة من الحسابات الوهمية تحمل صورا رمزية لقيادات مسلحة، وأخرى للمرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية، علي خامنئي، كثفت هجماتها على الصفحات الشخصية للمتظاهرين العراقيين، لاسيما في موقع فيسبوك، الأمر الذي دفع العديد منهم إلى مغادرة العاصمة باتجاه مدن أخرى حفاظا على حياتهم لحين رفع حظر التجوال وعود الثورة مجدداً.

    رسائل

    تفاصيل يكشفها الشاب، علي المكدام، أحد أبرز المشاركين في التظاهرات، وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان، في حديث لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، العنف الذي تعرض له المتظاهرون، والمعتقلون المطلق سراحهم بعد تعذيب، والمغيبون طيلة الفترة الماضية، وحتى الآن.

    ويقول المكدام إن صفحات وهمية كثيرة قد تصل لمئات الآلاف أكثرها يضع صورا لقيادات عراقية معروفة لها فصائل مسلحة، وآخرين يستخدمون صور خامنئي، وبعضها أشخاص بزي عسكري، وسلاحٍ كاتم، وغيرهم صور قد تكون مسروقة من أناس عاديين في مواقع الإنترنت.

    ويروي: "ست شهور قضيتها في ساحة التحرير لتوثيق الانتهاكات التي حصلت بحق المحتجين، منذ أكتوبر 2019، وحتى اللحظة هذه، التهديدات لم تتوقف بسبب قولنا الحقيقة حول دور ما يسمون أنفسهم "فصائل المقاومة"، بقتل المتظاهرين، في أكتوبر الماضي، في ساحتي التحرير، والطيران، ومراب السنك، وسط بغداد".

    تارة تهديد بالقتل، وتارة أخرى بالخطف، أما الآن بعدما ابتعدت قليلا عن الأماكن التي من الممكن أن تكون خطرة على حياتي بشكل مباشر، بدأ الذين يهددوني ويهددون غيري المئات من المتظاهرين، وصلتني رسائل نصها: "إن لم نصل إليك نصل إلى عائلتك.. وهذا التهديد الأخير الذي وصلني، ما دفعني إلى الاتصال بأصدقاء لي لتأمين مكان أخر لعائلتي".

    حصيلة قتلى وجرحى بين المحتجين في سريع بغداد محمد القاسم إثر الرصاص
    © Sputnik . NAZEK MOHAMMED
    سقوط جرحى في هجوم مسلح يستهدف المتظاهرين وسط بغداد

    ويكمل المكدام: "سابقا لم نكن نهتم لهذه التهديدات، فالصفحات الوهمية كثيرة، وأسهل ما يمكن هو عمل صفحة لتهديد أي شخص، عبر برنامج وورد، وكومبيوتر استطاعوا تهديد سفير بريطانيا ستيفن هيكي، وسفير الولايات المتحدة وحذروهم إذا لم يغادرا العراق في غضون 48 ساعة يتم قتلهم.. انتهت المهلة ولم يحصل شيء".

    ولفت إلى أن جيوش التهديدات بالقتل والخطف، استغلت فراغها في حظر التجوال الوقائي ضد تفشي جائحة كورونا، لزيادة عدد صفحاتها، وإرسال المزيد من التهديدات للناشطين الأمر الذي دفع البعض منهم لإغلاق منصاتهم، بسبب كمية التهديد، والسب، والتعليقات المسيئة التي تحمل وعودا بالقتل.

    وألمح المكدام، في كلامه، إلى أن الكثير من الناشطين سواء في الاحتجاجات، أو في مجالات أخرى على رأسها العاملين في مجالي الصحافة، والتصوير، تعرضوا لتهديدات.

    وصرح المكدام، بتعرض المصور الفوتوغرافي البارز، علي دب، الذي يرصد لقطات تصبح الأكثر تداولا في مواقع التواصل الاجتماعي، منذ مطلع أكتوبر، حتى بدايات فبراير/شباط الماضي، للتهديد من قبل جهة مسلحة لها سلطة واسعة في العراق، الأمر الذي دفعه إلى مغادرة بغداد، مع عائلته، إلى مكان أخر.

    رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، 9 أبريل 2020
    © REUTERS / PRESIDENCY OF REPUBLIC OF IRAQ
    ما هي أصعب الخيارات أمام العراق... وهل الكاظمي آخر المرشحين للحكومة؟

    كما وألمح المكدام، إلى أن الحال وصل لتعرض مجموعة من المسلحين بالسلاح الأبيض "السكاكين"، لحسين رحم وجرحه بجروح عديدة في مختلف أنحاء جسده في ساحة التحرير، وسط بغداد، إضافة إلى مقتل الكاتب البارز في ميسان، أمجد الدهامات، وأحمد المهنا في بغداد، والإعلامي أحمد عبد الصمد، وزميله المصور صفاء غالي، في البصرة، في هجمات مسلحة، بسبب التحريض، والتهديد من الجهات المسلحة، وغيرهم العشرات من الضحايا، وكل ذلك بسبب غياب القانون والسلاح المنفلت.

    عودة الثورة

    يفيد المكدام، عندما خرجنا في احتجاجات أكتوبر 2019، طالبنا بإصلاح مفهوم الدولة، وفرض القانون على الجميع لا أن يكون فوق فئة، وتحت أخرى، ولكن لم نجد آذان صاغية لذلك تمادت أصوات بأفعالها، وأقوالها، وتمادت الجماعات المسلحة، وجيوشها الإلكترونية دون رقيب أو محاسب للتحريض على القتل دون أن تكون هناك محاسبة لها.

    وتابع: "منذ انتشار وباء كورونا، بدأت الساحات تقليل أعداد المتظاهرين، وإلغاء كافة النشاطات، والفعاليات، شعورا بالمسؤولية، مع وعي المحتجين، وحرصهم على حياة المواطنين، وتقليل التجمعات، والتزاما بالتعليمات الوقائية الصادرة من منظمة الصحة العالمية، وخلية الأزمة."

    الخطوط الجوية العراقية
    © AP Photo / Karim Kadim
    وصول 50 طنا من المساعدات الصينية إلى العراق

    وأضاف المكدام: "بعدما أصبح عدد الخيام "السرادق" بضع عشرات، وأعداد المعتصمين، بسبب كورونا، الآن الطلبة، والمواطنين والعائلات التي ساندت وشاركت في التظاهرات، في فترة استراحة لتنظيم الصفوف للعودة بشكل أقوى بعد تجاوز أزمة الوباء".

    الرئيس الجديد

    وعن موقف ساحات الاحتجاج، تجاه تكليف الرئيس الجديد لمجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مؤخرا ً، ينوه المكدام، إلى أن ساحة التحرير،  استنزفت طاقتها، وكلمتها طالبت بمواصفات، لم تكن هنالك إذن صاغية، ولم يتم اختيار مرشح مطابق لشروط المتظاهرين، عندما ترفض الساحات أي شخصية، فهي ترفض على أسس المواصفات لكن هذا لا يعني أن رئيس الوزراء هو الأهم، بل ما بعده، وما الذي سيقدمه، بالتالي مطالب الاحتجاج، والشارع متمثلة على رأسها : إجراء انتخابات مبكرة عادلة، ونزيهة، وتجاوز أزمة كورونا، ومحاسبة قتلة المحتجين، وحكومة القناصين، والأفراح عن المعتقلين، وفتح ملفات الفساد.

    ويبين المكدام: "إن عمل الكاظمي على ذلك، وبحدود المدة الدستورية لحكومته الانتقالية، فقد أدى واجبه كموظف لدى الشعب، وبخلاف ذلك، أن تعود الاحتجاجات أقوى من تشرين الماضي، بالمطالب ذاتها وهي: إقالة الرئيس، وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة".

    تعذيب

    حدثنا المكدام، عن المتظاهرين المعتقلين، قائلا: "إن سجون دبلم، وكروبر، ومطار المثنى، لاسيما الأول، التابعة لخلية الصقور الاستخباراتية، تحتوي العدد الأكبر من معتقلي الرأي والاحتجاجات".

    ونقل المكدام، قصة وثقها لأحد المتظاهرين المعتقلين الذي أطلق سراحه بعد نحو شهر، من سكنة بغداد، من مواليد 2002، أعتقل بتاريخ 6 نوفبر/تشرين الثاني العام الماضي، بتهمة نقل إطارات السيارات التي تستخدم لقطع الطرق بعد إشعالها.

    ما هي انعكاسات فشل تشكيل الحكومة العراقية للمرة الثالثة؟

    يقول المفرج عنه: "نقلوني إلى سجن مطار المثنى، وفيه كنت أتعرض يوميا للتعذيب، يمنحونني وجبة طعام واحدة مكونة من رغيف خبز، وحساء، وقنينة ماء، ويتهمونني بتهم لم اقترفها ويعذبونني على أساسها، أنام وقوفا داخل شيء حديدي يشبه النعش، ويسكبون الماء عليّ، ويخرجونني عاريا دون ثياب في البرد لساعات طويلة".

    أطلق سراح الفتى، لكن هناك العشرات غيره في السجون، لا أحد يعلم مصيرهم، وما هي أحوالهم، وهل سيفرج عنها وإنقاذهم من كورونا، ومن التعذيب؟ ..في استفهامه يستذكر المكدام، أبرز الناشطين، المعتقلين المغيبين قسريا، ومنهي علي المحامي الذي أختطف على يد جهة مسلحة في محافظة ميسان، بدايات انطلاق الاحتجاجات في أكتوبر الماضي، وغيره منهم : الصحفي توفيق التميمي، والكاتب مازن لطيف، وحيدر محمد عياض، واحمد عباس، وعلى سالم، وغيرهم المئات في السجون المذكوره أعلاه، أو أماكن أخرى مجهولة.

    غليان

    وعبر المكدام: "كانت لنا صولات في الأول من أكتوبر الماضي، وما بعده، وستكون لنا صولات، وجولات أقوى بكثير بعد انتهاء أزمة كورونا، فالدماء التي سقطت في ساحات الاعتصام، لن تذهب سدى، إذ لم تتخذ السلطات إجراءات حاسمة، بتحقق مراد غليان الشارع".

    ويختتم المتظاهر، والناشط في مجال حقوق الإنسان، حديثه، هذا الجيل الذي يغني تحت أزيز الرصاص، مستعد للغناء مجدداً، على وقع القنابل، والرصاص، وسط المنطقة الخضراء، إذا لزم الأمر، لأن الملايين من العراقيين "يريدون وطن".

    انظر أيضا:

    مهمة صعبة بتشكيل الحكومة العراقية...الجزائر تحظر التظاهر خوفا من كورونا..حظوظ المرشح الأمريكي بايدن
    إجراءات وقائية من خطر تفشي "كورونا" في ساحات التظاهر العراقية... صور
    قريبا... عودة أقوى للتظاهرات في العراق
    الكلمات الدلالية:
    جيش إلكتروني, فيديو, بغداد, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أهالي مدينة بوزنان المحرر من ألمانيا النازية، يرحبون بالجنود السوفيتيين على متن الدبابة الثقيلة إي إس-2 (دبابة يوسف ستالن)، بولندا 23 فبراير 1945
    "يوسف ستالين"...عشر دبابات سوفيتية أسطورية
    تجميد العمل وفق اتفاق الصخيرات
    تجميد العمل وفق "اتفاق الصخيرات"
    ماذا يحدث للجسم أثناء الصيام
    ماذا يحدث لجسم الإنسان أثناء الصيام
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك