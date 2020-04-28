بعد "صفقة القرن"... خطوة أمريكية جديدة تجاه الضفة الغربية

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن واشنطن مستعدة للموافقة على السيادة الإسرائيلية وتطبيق القانون الإسرائيلي في بعض المناطق، لكنها تدعو إسرائيل إلى إجراء مفاوضات إضافية مع الفلسطينيين.

ونقل الموقع الإلكتروني "تايمز أوف إسرائيل"، مساء اليوم الثلاثاء، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن بلاده على استعداد للاعتراف بالإجراءات الإسرائيلية لتوسيع السيادة وتطبيق القانون الإسرائيلي على مناطق الضفة الغربية.

وتابع المتحدث أن الخطوة الأمريكية ستكون "في سياق موافقة حكومة إسرائيل على التفاوض مع الفلسطينيين على النحو المحدد في رؤية الرئيس ترامب". مضيفا "سيكون الضم في سياق عرض للفلسطينيين لتحقيق دولة تقوم على شروط وظروف وأبعاد إقليمية محددة ودعم اقتصادي سخي. إنها فرصة غير مسبوقة ومفيدة للغاية للفلسطينيين".

سبق أن عبَّر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن ثقته في أن الولايات المتحدة ستمنح إسرائيل موافقتها خلال شهرين للمضي قدما في الضم الفعلي لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وصدّق المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي مندلبليت، على قرار الحكومة بمصادرة أراضي الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل في الضفة الغربية من دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية.