بعد مشاوراته مع بوغدانوف... سيالة لـ"سبوتنيك": لدينا اتصال دائم مع الجميع بشأن إعلان حفتر الأخير

صرح وزير خارجية حكومة الوفاق الليبي، محمد سيالة، اليوم الثلاثاء، بأن لديه اتصال دائم مع الجميع بشأن بيان قائد قوات الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، مؤكدا أنه أجرى العديد من الاتصالات الدولية.

وقال وزير خارجية حكومة الوفاق الليبي، لوكالة "سبوتنيك"، رداً على سؤال حول طلب التعليق على إعلان المشير حفتر الأخير: "قمنا بإصدار بيان رئاسي مفصل وهذا هو ردنا الحالي".

وأضاف سيالة: "لدينا اتصال دائم مع الجميع وأجرينا اتصالات دولية في هذا الصدد"، مضيفا:

كان لدي اتصال تشاوري اليوم مع السيد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، لبحث ما جرى وسيصدر بيان روسي حول الاتصال لاحقا.

وكان قد أعلن قائد قوات الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، مساء أمس، إسقاط اتفاق الصخيرات الموقع في 2015، واصفا هذا الاتفاق بأنه "مشبوه ودمر البلاد"، مؤكداً على قبول إرادة الشعب الليبي في تفويض القيادة العامة للجيش الوطني تولي زمام شؤون البلاد.

ووقعت الأطراف السياسية في ليبيا، اتفاق الصخيرات في كانون الأول/ديسمبر 2015، برعاية الأمم المتحدة.

وتضمن الاتفاق منح صلاحيات رئيس الحكومة لمجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني الذي يترأسه رئيس الحكومة نفسه وعلى رأسها قيادة الجيش والقوات المسلحة، وبدء مرحلة انتقال جديدة تستمر 18 شهرا وفي حال عدم انتهاء الحكومة من مهامها يتم تمديد المدة 6 أشهر إضافية.

وينص الاتفاق أيضاً على تشكيل المجلس الأعلى للدولة من أعضاء المؤتمر الوطني العام الجديد والإبقاء على مجلس النواب الليبي المنتخب في حزيران/يونيو 2014، والذي يرأسه عقيلة صالح.

وينفذ الجيش الوطني الليبي، منذ نيسان/أبريل 2019، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس العاصمة، مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها برئاسة فائز السراج، والتي تشكلت بموجب الاتفاق السياسي.