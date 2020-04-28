الصحة العالمية في اليمن توجه رسالة للعاملين في المجال الطبي

وجهت منظمة الصحة العالمية في اليمن، رسالة إلى جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد – 19".

وكتبت المنظمة، اليوم الثلاثاء، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على التويتر :"إن الشعور بالضغوط تجربةً قد تمر بها أو قد يمر بها كثير من زملائك العاملين الصحيين. فالضغوط وما يرتبط بها من مشاعر لا تعني أبداً أنك غير قادر على أداء وظيفتك أو أنك ضعيف."

رسائل الصحة النفسية والنفس إجتماعية للعاملين في مجال الرعاية الصحية خـلال وبـاء #كوفيـد_19:

إن الشعور بالضغوط تجربةً قد تمر بها أو قد يمر بها كثير من زملائك العاملين الصحيين. فالضغوط وما يرتبط بها من مشاعر لا تعني أبداً أنك غير قادر على أداء وظيفتك أو أنك ضعيف. pic.twitter.com/gsWowwQlat — WHO Yemen (@WHOYemen) April 28, 2020

​وأعلنت وزارة الصحة اليمنية، يوم أمس الاثنين، عن شفاء حالة الإصابة الوحيدة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في اليمن.

وكانت الصحة اليمنية أعلنت، في 10 نيسان/أبريل الجاري، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لرجل ستيني يعمل في ميناء الشحر شرق مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت، شرقي اليمن، وتعتبر الحالة هي الوحيدة حتى الآن.