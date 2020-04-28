عملية طعن في تل أبيب… ونتنياهو يعلق

أصيبت إسرائيلية بجراح خطيرة في عملية طعن في مستوطنة كفار سابا شمالي "تل أبيب"، بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي "غالي تساهال"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه سمع دوى إطلاق نار في مستوطنة كفار سابا، وتبين أن شابا قام بطعن إمرأة، في وقت أطلقت قوات الشرطة الإسرائيلية النار باتجاه المنفذ، ليصاب بجراح.

פיגוע הדקירה בכפר סבא | רונית, אחותה של הפצועה בת ה-62: "היו לה שבע פציעות מדקירה. תופרים אותה כעת. אין לה פגיעות עמוקות אלא שטחיות. כל מחבל עם סכין דמו בראשו - עונש מוות למחבלים הוא חובה, חייבים הרתעה. ראש הממשלה ובני גנץ צריכים לפעול לכך"@hadasgrinberg https://t.co/fhpddJ052h — כאן חדשות (@kann_news) April 28, 2020

وأفادت الإذاعة العبرية بأن امرأة إسرائيلية تبلغ من العمر 62 عاما، أصيبت بجراح خطيرة بعد طعنها وسط المستوطنة، فيما أعلنت عن إصابة المنفذ بجراح طفيفة.

הפיגוע בכפר סבא: "צעקה 'הצילו', ברחה לכביש - ואז שמענו יריות"https://t.co/tmvyDEYmud pic.twitter.com/Yh2zBNAQZB — ynet עדכוני (@ynetalerts) April 28, 2020

وأوضحت صحيفة "معاريف" العبرية أن المستوطنة الإسرائيلية نقلت على الفور للعناية المركزة، وتتلقى العلاج اللازم.

زغاريدهم على قتل الأبرياء تدل أكثر من كل شيء على من وماذا نواجه. ردنا على هذا الشر قاطع وواضح: أولا, نطارد الإرهابيين دون هوادة. نلقي القبض عليهم ونضربهم ونحاسبهم وهذا ما نقوم به مرة تلو الأخرى. ثانيا, نبني الدولة. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) April 28, 2020

ومن جانبه، قال بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، "إننا نطارد الإرهابيين دون هوادة. نلقي القبض عليهم ونضربهم ونحاسبهم وهذا ما نقوم به مرة تلو الأخرى".