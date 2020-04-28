تسجيل
17:30 GMT28 أبريل/ نيسان 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر

    بعد إعلان حفتر إسقاط اتفاق "الصخيرات".. ما الذي يترتب على الخطوة؟

    © AFP 2020 / ARIS MESSINIS
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic5.img.sputniknews.com/img/104481/71/1044817135_0:0:3071:1729_1200x675_80_0_0_fd40fac8d289fb755841fc96e5f7eef5.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202004281045301536-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9%D8%9F/

    تساؤلات عدة بشأن إعلان المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، تجميد العمل بالاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية برعاية الأمم المتحدة.

    التساؤلات المطروحة تتعلق بمدى إمكانية إسقاط هذا الاتفاق وما إن كان المجتمع الدولي سيقبل بالأمر، وكذلك ما يترتب على الإعلان في الداخل الليبي، ومدى احتمالية السير نحو سيناريو التقسيم.

    مساندة برلمانية

    وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية محمد طه سيالة
    © AFP 2020 / MAHMUD TURKIA
    بعد مشاوراته مع بوغدانوف... سيالة لـ"سبوتنيك": لدينا اتصال دائم مع الجميع بشأن إعلان حفتر الأخير
    قال النائب طلال الميهوب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي، إنه مع إعلان إسقاط اتفاق الصخيرات الذي أعلنه المشير خليفة حفتر.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "أنا أدعم وبقوة ما أعلنه المشير خليفة حفتر بإسقاط اتفاق الصخيرات، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، ونحن ندفع في هذا الاتجاه لتحرير البلاد من الإرهاب، واستكمال تحريرها كي يتخذ الجيش خطوات أوسع وأجرأ بعيدا عن التشويش السياسي".

    وفيما يتعلق بموقف البرلمان الليبي من الإعلان، استطرد قائلا: "إذا كان البرلمان يمثل أي عائق أمام مسيرة البلاد واستكمال تحريرها من حيث المبادرات السياسية فأنا أحبذ أن يغادر المشهد لصالح حكومة وحدة وطنية من أجل استقرار البلاد وتطهيرها من الجماعات الإرهابية".

    خطوة إيجابية 

    من ناحيته قال عثمان بركة القيادي بالجبهة الشعبية لتحرير ليبيا، إن "الخطوة التي أعلنها المشير خليفة حفتر إيجابية بشكل كبير، وأن إسقاط الاتفاق يساهم في حل مجلس حكومة الوفاق وحل الإشكالية الحاصلة والعمل على إجراء انتخابات دستورية بإشراف الأمم المتحدة".

    وأضاف أن "البرلمان قد لا يساند البرلمان بشكل جماعي الخطوة التي قام بها المشير خليفة حفتر".

    ويخشى بركة التحاق بعض النواب ببرلمان طرابلس، في ظل الانقسام الحالي، وأن هذه الخطوة "قد تزيد المشهد تعقيدا". 

    ويرى أن "بعض الدول ترفض إعلان إسقاط اتفاق الصخيرات، وأن الجيش لا يفرض سيطرته الكاملة على الغرب الليبي ما قد يقود إلى سيناريو التقسيم".

    وقال حفتر في كلمة متلفزة نشرتها الصفحات الرسمية للجيش إن "الاتفاق السياسي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة"، مضيفا:

    ونعبر اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لقيادة شؤون البلاد واستجابتنا لإرادة الشعب.

    وتابع حفتر: "نحيي التحام الليبيين بقواتهم المسلحة وتجديد الثقة في قيادتها وضباطها وجنودها وهي تستكمل مسيرتها في انتصارات متتالية لتحرير البلاد من الإرهاب".

    موقف الأعلى للدولة

    وزير خارجية حكومة الوفاق الليبي محمد الطاهر سيالة
    © Sputnik . Vitaly Belousov
    سيالة يجري مشاورات مع بوغدانوف بشأن الوضع في ليبيا
    على الجانب الآخر قال محمد معزب عضو المجلس الأعلى للدولة بليبيا، إن إعلان حفتر قبول التفويض بإدارة شؤون ليبيا لم يكن مفاجئا.

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "من معرفتنا لشخصية خليفة حفتر، نعرف عشقه اللامتناهي للسلطة، وسعيه المتواصل لها، منذ سقوط القذافي، وأنه كان يقول لنفسه ما الفرق بيني وبين القذافي، بل أنا أفضل منه".

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه تناسى اختلاف المرحلة بين السبعينيات وبدايات القرن الحالي، وظن أنه بجمع توقيعات من الذين لايفقهون آليات الحكم والسياسة، يستطيع أن يمرر مبتغاه، ولم يدرك أن الليبيين الآن يختلفون عن جيل السبعينات، وأن ثورة الإنترنت أعطت ثمارها في أحداث وعي جماهيري".

    واستطرد بقوله: "أخطأ حفتر مرة أخرى، في حساب تفاعل الشعب مع مبادرته الأخيرة، خاصة أن برقة بعد أن نزفت دما خلال العام المنصرم، ووارى ترابها آلاف القتلى من شبابها أدركت أنها أخطأت المسير خلف المشير، فرجعت إلى عقلها وتوقفت عن مواصلة السير معه".

    ويرى معزب أن المشير سيفقد الأرضية الشعبية التى بنى عليها قوته، وانكشفت زيف ادعاءاته، بأنه يحارب الإرهاب ويسعى لبناء الجيش، وأنه يسعى للحكم، ولاشي غير ذلك عنده.

    وتابع : "عندما توالت هزائمه على أسوار طرابلس، أراد أن يغطي على ذلك، وينسي أهل برقة فداحة المصيبة التي جرهم لها، ويلهي المجتمع في وهم جديد، وهو إعلان مشروع التفويض الذي لم يجف ورق من فوضوه، وهم بضع مئات".

    في ذات الإطار قال محمد القبلاوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الليبية بحكومة الوفاق، إنه لا يحق لما وصفه بـ""المتمرد حفتر" ولا لغيره إسقاط الاتفاق السياسي.

    قوات تابعة لحكومة الوفاق
    © Sputnik . sara not edin
    قنونو يؤكد استهداف سلاح الجو لقاعدة الوطية... والمسماري يعلن مقتل 5 مواطنين
    ويرى القبلاوي "أن ذلك لم يعد ممكنا، خاصة بعد تضمينه في الإعلان الدستوري، من قبل البرلمان الليبي في جلسة علنية تابعها كل الليبيين".

    وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" "هذا الاتفاق جاء إثر مفاوضات بين أطراف ليبية، عملت جاهدة على إيجاد حلول سياسية، ولا يمكن بهكذا هرطقات سياسية إعلان الإلغاء، بل ذلك يعد انقلابا جديدا على إرادة الليبيين، الذين ارتضوا الحياة تحت دستور، ينظم عملهم وتداول سلمي على السلطة بما يضمن إزالة حكم العسكر والحكم الشمولي".

    وتابع بقوله: "هنا دعوة إلى كل أبناء برقة ألا ينسوا ما قدموه من تضحيات ضد الحكم الشمولي الديكتاتوري، وأن يرفضوا هذا العبث، وأن يضعوا مشروعا سياسيا، من شأنه أن يضمن ويساهم في بناء ليبيا، التي حلم بها أبناؤهم، وأن يلتحق أعضاء مجلس النواب في برقة بزملائهم في العاصمة طرابلس، للمساهمة في تفعيل السلطة التشريعية، بكل قوة لنبدأ الحوار الشامل وليستمر المسار الديمقراطي، وصولاً إلى حل شامل ودائم عبر صناديق الاقتراع".

    واستطرد قائلا: "لقد انقلب المتمرد حتى على الأجسام السياسية الموازية التي تدعمه، والتي في يوم من الأيام عينته، وبذلك لم يعد في مقدور أحد أو أي دولة التبجح بشرعيته بأي حجة كانت".

    إسقاط اتفاق الصخيرات 

    أعلن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، الاثنين 27 أبريل/ نيسان، تجميد العمل بالاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية برعاية الأمم المتحدة، وقال إن "الاتفاق السياسي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة"، مضيفا:

    ونعبر عن اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لقيادة شؤون البلاد واستجابتنا لإرادة الشعب.

    ويوصف اتفاق الصخيرات، الذي تم توقيعه في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015، بأنه النقطة الوحيدة المضيئة في الأزمة الليبية، فهو الاتفاق الوحيد، الذي وضع "خارطة طريق" واضحة للأزمة، واعتمد تشكيل حكومة وحدة وطنية توافقية وهيئة تشريعية.

    الكلمات الدلالية:
    اتفاق الصخيرات, فايز السراج, خليفة حفتر, ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    أهالي مدينة بوزنان المحرر من ألمانيا النازية، يرحبون بالجنود السوفيتيين على متن الدبابة الثقيلة إي إس-2 (دبابة يوسف ستالن)، بولندا 23 فبراير 1945
    "يوسف ستالين"...عشر دبابات سوفيتية أسطورية
    تجميد العمل وفق اتفاق الصخيرات
    تجميد العمل وفق "اتفاق الصخيرات"
    ماذا يحدث للجسم أثناء الصيام
    ماذا يحدث لجسم الإنسان أثناء الصيام
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك