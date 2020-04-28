الرئيس المصري يجتمع مع مدراء لمستشفيات عزل مرضى كورونا

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعا اليوم الثلاثاء عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، مع عدد من مديري مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية.

حسب "أخبار اليوم" اجتمع السيسي بمديري مستشفيات (العجوزة، والشيخ زايد آل نهيان، و15 مايو، وأبو خليفة، وإسنا التخصصي، وعين شمس التخصصي بالعبور).

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، إن الاجتماع عقد بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار، ووزيرة الصحة والسكان هالة زايد، ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية محمد عوض تاج الدين.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس تابع خلال الاجتماع سير العمل في مستشفيات العزل، باعتبارها من أهم أدوات الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أعرب عن التقدير والاعتزاز بالجهود الضخمة التي تبذلها الأطقم الطبية العاملة بتلك المستشفيات خلال هذه الفترة الاستثنائية.

وفي السياق، وجه الرئيس بتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية اللازمة لمستشفيات العزل، والتأكد من تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة وأعلى معايير مكافحة العدوى بها، فضلاً عن التشديد على توفير العدد الكافي من القوى البشرية.

كما وجه الرئيس بتكثيف حملات التوعية لتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى بعض المواطنين بشأن فيروس كورونا، والتي من شأنها أن تدفع البعض إلى تجنب الخضوع للفحوصات أو طلب الرعاية الطبية خوفاً من التعرض للنبذ الاجتماعي، وهو الأمر الذي يزيد من خطورة إصابتهم.