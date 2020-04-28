تنفيذا لتوجيهات تميم بن حمد… خطوة قطرية جديدة تجاه إيران

أمر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، مساء اليوم الثلاثاء، باتخاذ خطوة جديدة تجاه إيران.

ونشرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، مساء اليوم الثلاثاء، خبرا عن أن شحنة جديدة من المساعدات الطبية المقدمة من قطر إلى إيران، بحجم 16 طنا. وصلت إلى العاصمة الإيرانية، طهران،

تنفيذاً لتوجيهات سمو أمير البلاد المفدى، الشحنة الثالثة من المساعدات الطبية المقدمة من دولة قطر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحجم 16 طنا تصل إلى طهران، وتأتي هذه المساعدات في إطار دعم دولة قطر للجهود التي تبذلها الحكومة الإيرانية في مكافحة فيروس كورونا (كوفيد 19).#قنا pic.twitter.com/G9JZyIBEIa — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 28, 2020

وأكدت الوكالة أن هذه المساعدات تأتي في إطار دعم دولة قطر للجهود التي تبذلها الحكومة الإيرانية في مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".