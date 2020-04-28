الاتحاد الأوروبي يكثّف دعمه للبنان

كثف الاتحاد الأوروبي دعمه للبنان في إطار الاستجابة لتفشي فيروس كورونا المستجد، وسيتم توجيه هذه الأموال لضمان استمرارية الرعاية الصحية الحرجة والتوعية وتمويل شراء معدات الحماية والوقاية.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي رالف طراف: "قررنا زيادة دعمنا لمنظمة الصحة العالمية و"اليونيسف" والصليب الأحمر اللبناني وجهات أخرى بناءً على خطة الاستجابة الوطنية وخطة الطوارئ للأمم المتحدة"، بحسب ما ذكر التقرير الصادر عن وزارة الإعلام اللبنانية.

واعتمد الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات بقيمة 168 مليون يورو في شهر آذار لدعم المساعدات الاجتماعية والتعليم وحماية الأطفال.

ولفت طراف إلى أنه: "من خلال هذه الحزمة، ندعم الأسر الضعيفة، ونأمل في أن نساهم في إنشاء نظام مستدام للمساعدة الاجتماعية". وشدد على أن "دعمنا يذهب إلى كل من يحتاج اليه، إلى المواطنين اللبنانيين وكذلك إلى اللاجئين السوريين والفلسطينيين".

ويساهم الاتحاد الأوروبي أيضا في آليات تمويل التجارة للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وسيسهل هذا الدعم استيراد السلع الأساسية مثل الأدوية والمعدات الطبية والوقود والمواد الغذائية والمواد الخام.