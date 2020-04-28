سوريا... إعادة فتح الأسواق وجميع النشاطات التجارية والصناعية والخدمات

كما أكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن الفريق الحكومي قرر إلغاء حظر التجوال المفروض بين المدن والأرياف ضمن المحافظة الواحدة بما يسهل حركة تنقل العمال بين الريف والمدينة.
#عاجل || #سانا ..#الفريق_الحكومي يقرر إلغاء #حظر_التجول المفروض بين المدن والأرياف ضمن المحافظة الواحدة بما يسهل حركة تنقل العمال بين #الريف و #المدينة— سانا عاجل (@SanaAjel) April 28, 2020
يذكر أن سوريا حافظت على استمرارية عمل قطاع الإنتاج الزراعي والصناعي بالرغم من إجراءات الحظر والحجر، نظرا لأهمية هذا القطاع في تلبية احتياجات المواطنين الأساسية.
وأعلنت الحكومة، في 29 مارس/آذار الماضي، منع التنقل بين مراكز المحافظات وجميع المناطق والأرياف حتى إشعار آخر، في إطار الإجراءات الحكومية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.
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