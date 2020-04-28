الكويت... حقيقة إعادة رحلات الطيران التجارية خلال يونيو المقبل

فندت شركة الخطوط الجوية الكويتية الأنباء المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استئناف الرحلات التجارية خلال شهر يونيو، مؤكدة أن الرحلات متوقفة.

وقالت الشركة في تغريدة على صفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، اليوم الثلاثاء، "تود الخطوط الجوية الكويتية التوضيح بشأن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن فتح الحجوزات للرحلات التجارية خلال شهر يونيو المقبل بأن هذا الخبر المتداول غير صحيح حيث أن البيانات الموجودة في نظام الحجز متوفرة منذ قبل أزمة فيروس كورونا المستجد وأن الرحلات التجارية متوقفة".

تود الخطوط الجوية الكويتية التوضيح بشأن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن فتح الحجوزات للرحلات التجارية خلال شهر يونيو المقبل بأن هذا الخبر المتداول غير صحيح حيث أن البيانات الموجودة في نظام الحجز متوفرة منذ قبل أزمة فيروس كورونا المستجد وأن الرحلات التجارية متوقفة -١ — Kuwait Airways (@KuwaitAirways) April 28, 2020

وأضافت الشركة في بيانها، "سيتم الاعلان رسمياً من قبل الخطوط الجوية الكويتية في حال تم فتح الحجوزات وإعادة التشغيل التجاري، لذا اقتضى التوضيح شاكرين للجميع تفهمهم وتعاونهم".

وفي 11 مارس 2020، علقت الحكومة الكويتية، الرحلات الجوية من وإلى مطار الكويت حتى إشعار آخر، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

واستثنى القرار حينها رحلات القادمين من الكويتيين وأقرابهم من الدرجة الأولى فقط؛ بالإضافة إلى طائرات الشحن التجارية.