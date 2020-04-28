توجيه قطري جديد تجاه الجزائر

ونشرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الأمير القطري أمر بإرسال شحنة جديدة من المساعدات الطبية المقدمة من قطر إلى الجزائر.

سمو أمير البلاد المفدى يوجه بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وذلك دعماً لجهود الأشقاء في الجزائر لمحاربة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.#قنا pic.twitter.com/lJ9kJ564Z4 — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 28, 2020

وأكدت الوكالة أن هذه المساعدات تأتي في إطار دعم دولة قطر للجهود التي تبذلها الحكومة الجزائرية في مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وفي السياق نفسه، أرسل تميم بن حمد شحنة جديدة ومماثلة من المساعدات الطبية إلى إيران، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار دعم الحكومة الإيرانية لمواجهة الفيروس.