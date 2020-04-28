قرارات جديدة لمجلس الوزراء السعودي

وافق مجلس الوزراء السعودي من حيث المبدأ على تأسيس شركة مساهمة تملكها الدولة لخدمات التعدين.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" وافق مجلس الوزراء -من حيث المبدأ- على تأسيس شركة مساهمة تملكها الدولة لخدمات التعدين، وعلى تنظيم الهيئة العليا للفروسية.

كما وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال الوقاية من الفساد.

ومن ناحية أخرى شدد المحلس برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على ما ورد في إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن بضرورة عودة الأوضاع في عدن وبعض المحافظات الجنوبية إلى ما قبل إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي، وتأكيد إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض.