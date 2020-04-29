نشر الحساب الرسمي لوزارة الصحة المصرية، مقطعا مصورا قال فيه إن هناك 10 خطوات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويأتي المقطع في إطار الإرشادات التي تقدمها الوزارة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، والعمل على مواجهته.

وجاء في المقطع المصور أن الخطوات العشر هي:

1- اغسل يديك بانتظام بالماء والصابون.

2- تجنب لمس العينين والأنف والفم بأيدي غير نظيفة .

3- غطي أنفك أثناء العطس أو السعال بمنديل ورقي.

4- تجنب التواجد في الأماكن المزدحمة.

5- ابتعد عن السلام بالأيدي أو التقبيل أو الأحضان.

6- التزم المنزل إذا شعرت بحمى أو سعال.

7- إذا أصبت بضيق تنفس أو حمى أو سعال اتصل بالخط الساخن لوزارة الصحة (105) أو (15335).

8- تجنب الاحتكاك بالمصابين أو بالحالات المشتبه إصابتها.

9- تناول أطعمة تقوي المناعة.

10- اللجوء إلى الخط الساخن التابع لوزارة الصحة للحصول على مزيد من المعلومات والاستفسارات.

وأعلنت الصحة المصرية، مساء أمس الثلاثاء، أن إجمالي الإصابات التي تم تسجيلها بفيروس كورونا المستجد وصل إلى 5042 حالة من ضمنهم 1304 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و359 حالة وفاة.