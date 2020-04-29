تركيا تصدر بيانا بشأن قرارات حفتر وتدعو المجتمع الدولي للرد بأقرب وقت ممكن

أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا، اليوم الأربعاء، بشأن إعلان قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، الخروج من اتفاق "الصخيرات"، مؤكدة أنه اتجاه "لإقامة ديكتاتورية عسكرية في ليبيا".

أنطاكيا - سبوتنيك . وقالت الخارجية إن "إعلان حفتر انسحابه من الاتفاقية السياسية ونقله السلطة في البلاد يؤكد عدم رغبته في حل الأزمة الليبية عن طريق الحوار السياسي"، مضيفة "تصريحات حفتر تظهر أهدافه لإقامة ديكتاتورية عسكرية في ليبيا".

ودعا البيان، المجتمع الدولي "أن يرد بأقرب وقت ممكن على حفتر الذي يرغب في إقامة نظام عسكري في ليبيا".

وكان قائد قوات الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، قد أعلن، مساء الاثنين الماضي، إسقاط اتفاق الصخيرات الموقع في 2015 واصفا هذا الاتفاق بأنه "مشبوه ودمر البلاد"، مؤكداً قبول إرادة الشعب الليبي في تفويض القيادة العامة للجيش الوطني تولي زمام شؤون البلاد.