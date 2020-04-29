الشرطة السعودية تتحرك بعد تداول فيديو لـ"فعل فاضح" في رمضان

قال العقيد شاكر التويجري، المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض "بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه شاب يفاخر بحيازته للمسكر والمجاهرة بالمعصية ويتحدث بألفاظ منافية للآداب العامة، أسفرت نتائج المتابعة الأمنية للشرطة عن تحديد هويته والقبض عليه".

شرطة منطقة الرياض : القبض على مواطن يفاخر في مقطع فيديو بحيازته للمسكر والمجاهرة بالمعصية ويتحدث بألفاظ منافية للآداب العامة. pic.twitter.com/vzkbcb2xDH — الأمن العام (@security_gov) April 28, 2020

​وأضاف المتحدث باسم الشرطة أن الموقوف مواطن سعودي في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة لإحالته إلى النيابة العامة.

وفي لقاء سابق هذا الشهر، كشف متحدث باسم النيابة العامة السعودية طريقة مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.

وقال إن مركز "الرصد النيابي" داخل النيابة يعمل على مدار 24 ساعة لمراقبة المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي.

فيديو | متحدث #النيابة_العامة لـ #الإخبارية: أي نشاط محل تجريم في وسائل التواصل الاجتماعي يتم رصده pic.twitter.com/w6grapEPJB — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 8, 2020

​وأضاف "يتم رصد أي نشاط محل تجريم من قبل الفريق التقني، عن طريق تحليل المعرفات وتحديد التاريخ والمكان، بعدها يتم رفعها للفريق الفني الذي يكيف هذا الفعل قانونيا".

وتابع "المرحلة الثالثة هي الفريق الإجرائي الذي يحدد إصدار أمر قبض أو الاكتفاء باستدعاء، وتلك الإجراءات الثلاثة تحدث بإشراف مباشر من وكيل النيابة العامة، ثم يرفع تقريرا نهائيا لمعالي النائب العام ثم يصدر أمرا بتنفيذه".