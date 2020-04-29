السعودية تعلن إحباط "جريمة منظمة كبرى" وتلقي القبض على جميع عناصرها

أعلنت السلطات السعودية، مساء أمس الثلاثاء، عن إحباط جريمة منظمة كبرى، وألقت القبض على جميع عناصرها وكشفت عن عددهم وجنسياتهم.

قالت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية إنها "أحبطت مخطط لتهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين، والقبض على جميع عناصر المنظمة الإجرامية"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) April 28, 2020

وأضافت المديرية أنها "ضبطت المواد المخدرة والتي بلغت أكثر من 19 مليون قرص إمفيتامين، تم إخفاؤها في عبوات عشبة "المتة"، مؤكدة أنه "تم القبض على عناصر المنظمة الإجرامية وعددهم 4، بينهم مواطن سعودي وبنغلاديشي ومقيمان من الجنسية السورية".