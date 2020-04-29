جنبلاط يهاجم سوريا بتغريدة جديدة

هاجم رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي"، النائب اللبناني السابق، وليد جنبلاط، سوريا من خلال تغريدة نشرها على صفحته الشخصية بموقع "تويتر".

وكتب جنبلاط في تغريدته قائلا: "إلى الأهل في جبل العرب أناشدكم وأحذركم من نظام الحقد والفتنة الذي يدبر الخلاف مع أهل درعا ويسانده في ذلك عملاء نظمتهم المخابرات الاسرائيلية".

الى الأهل في جبل العرب اناشدكم وأحذركم من نظام الحقد والفتنة الذي يدبر الخلاف مع أهل درعا ويسانده في ذلك وعملاء نظمتهم المخابرات الاسرائيلية .لا تنجروا في لعبة الأمم وانبذوا الشائعات واعقدوا الصلح مع حوران ايا كانت التضحيات .مصيركم وتاريخكم النضالي فوق كل شيء pic.twitter.com/6TyO5bseXm — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) April 25, 2020

وأضاف جنبلاط قائلا: "لا تنجروا في لعبة الأمم وانبذوا الشائعات واعقدوا الصلح مع حوران أيا كانت التضحيات. مصيركم وتاريخكم النضالي فوق كل شيء".