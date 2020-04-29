رئاسة بلدية مصراتة تصدر بيانا بشأن خليفة حفتر... وثيقة

رفض مجلس مصراتة البلدي ومجلس أعيانها، اليوم الأربعاء، ما صدر عن خليفة حفتر من انقلاب على الإعــلان الدستوري والاتفاق السياسي، على حد تعبيره.

ورحب المجلس، بحسب البيان، بالمبادرات السياسية التي من شأنها إنهاء الانقسامات، كما دعا كل المدن التي انطلى عليها المشروع العسكري أن تنحاز للشرعية، وتتمسك بالمسار الديمقراطي.

كما طالب المجلس الرئاسي بضرورة اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بوقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي.

وكان قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، قد أعلن يوم أول أمس الاثنين، وقف العمل باتفاق الصخيرات السياسي الذي تم التوصل إليه في عام 2015، ليصبح جزءا من الماضي، كما أعلن تفويض المؤسسة العسكرية التي يترأسها بقيادة البلاد في هذه المرحلة.

وفي هذا السياق، طرح رئيس البرلمان الليبي الذي تُعقد جلساته في بنغازي في شرق البلاد، عقيلة صالح، مبادرة جديدة لتسوية الأزمة السياسية في البلاد، حيث اقترح "خارطة طريق" تضم عدة بنود، بما في ذلك إنشاء مجلس رئاسي جديد في ليبيا.

يشار إلى نائب رئيس البرلمان الأوروبي، فابيو ماسيمو كاستالدو، قال في وقت سابق من اليوم، أن حل النزاع في ليبيا ممكن فقط سياسيًا وليس عسكريا: "حل النزاع يجب أن ينطلق من رغبة الأطراف بالجلوس إلى طاولة محادثات واحدة تحت إشراف الأمم المتحدة، لإيجاد حل سياسي لهذه الأزمة، والخطوة الأولى لهذه المحادثات يجب أن تكون وقف إطلاق النار عبر آليات تختلف عن سابقاتها، بأنها تضمن تنفيذه، من المهم جدا أن تلتقي الأطراف بصيغة"5+5" في جنيف، وقبل كل شيء، لكي تثبت أهمية وقف إطلاق النار".