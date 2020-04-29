الجامعة العربية تدعو حكومة لبنان للإسراع في خطوات إصلاح الاقتصاد وتلبية مطالب اللبنانيين

دعت الجامعة العربية الحكومة اللبنانية إلى الإسراع في اتخاذ خطوات عملية وسريعة لإصلاح الاقتصاد وتلبية مطالب اللبنانيين وذلك بعد تصاعد أعمال العنف بين متظاهرين والجيش اللبناني في مدينة طرابلس، مؤكدة أن الأوضاع في لبنان يمكن أن تنزلق بسرعة إلى ما لا يحمد عقباه.

قال الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي، في بيان اليوم الأربعاء، إن "التطورات المتسارعة على الساحة اللبنانية وما يشهده الشارع اللبناني من تصعيد ميداني خطير بين جموع المتظاهرين والجيش اللبناني وبالذات في طرابلس، هي تطورات تستدعي القلق والانزعاج الشديدين"، مضيفا "إننا نتقدم لأسرة الشهيد الذي سقط في المواجهات يوم 27 بخالص التعازي".

وتابع زكي "الوضع دقيق للغاية في لبنان وفي الشارع على وجه الخصوص... ويمكن أن ينزلق بسرعة إلى ما لا يحمد عقباه... والأمل معقود بشكل خاص على حكمة قيادة الجيش والأجهزة الأمنية في التصرف بالمهنية والمسؤولية المعهودين للحيلولة دون انزلاق البلد إلى المجهول".

ودعا زكي الحكومة اللبنانية إلى الإسراع في اتخاذ خطوات لحل الأزمة، وقال "ألحكومة اللبنانية مدعوة بطبيعة الحال إلى الإسراع في اتخاذ خطوات عملية وسريعة للإصلاح الاقتصادي وتلبية المطالب المشروعة للشعب اللبناني ولدينا مؤشرات على قرب حدوث ذلك"، مشددا "الأمل معقود بشكل خاص على حكمة قيادة الجيش والأجهزة الأمنية في التصرف بالمهنية والمسؤولية المعهودين للحيلولة دون انزلاق البلد إلى المجهول".