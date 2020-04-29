السودان يطلب مساعدة روسيا في مواجهة فيروس كورونا

أكد القائم بأعمال السفارة السودانية لدى روسيا، أونور أحمد أونور، اليوم الأربعاء، أن الخرطوم توجهت إلى موسكو بطلب تقديم المساعدات للسودان لمواجهة وباء "كوفيد 19".

موسكو- سبوتنيك. وأوضح أنورو في تصريح لوكالة "سبوتنيك" أن هذا الطلب ركز على إرسال مساعدات تقنية في مجال أجهزة التنفس الصناعي، والملابس الطبية الواقية من المرض.

وقال: "طلبنا عددا من المساعدات، بالذات طلبنا مساعدات فنية في مجال أجهزة التنفس الصناعي، والملابس الطبية الواقية من المرض. هذه هي المجالات، التي ركزنا عليها. ونتطلع من الجانب الروسي الموافقة على الطلب السوداني".

وكانت الخارجية الروسية أعلنت مؤخراً، أن عدداً من دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، من بينها اليمن والسودان طلبت مساعدات من موسكو لمواجهة وباء " كوفيد 19".

وأضاف أونور: "هناك تعاوناً سياسياً واقتصادياً كبيراً بين السودان وروسيا. هذا صحيح، نحن طلبنا مساعدات فنية من روسيا، كما قدمت موسكو للعديد من الدول الصديقة، سواء كان ذلك في المحيط الإقليمي أو في الإقليم الدولي".

هذا وأعلنت وزارة الصحة السودانية يوم أمس الثلاثاء، عن تسجيل 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وارتفع إجمالي الإصابات إلى 318 إصابة، فيما بلغت الوفيات 25 حالة وفاة.