الطائرات السورية تبدأ بإعادة العالقين... والصحة تستقبلهم بـ"الحجر الصحي"... صور

وصلت أول رحلة طيران سورية تقل مواطنين سوريين، صباح اليوم الأربعاء، إلى مطار دمشق قادمة من أرمينيا، وذلك ضمن الإجراءات الحكومية السورية لإعادة مواطنيها العالقين في الخارج، فيما أدخلت وزارة الصحة العائدين فورا إلى الحجر الصحي في فندق مطار دمشق الدولي.

وبحسب وكالة "سانا"، فقد وصلت الرحلة صباح اليوم إلى مطار دمشق وهي أول رحلة تقل السوريين العالقين في الخارج قادمة من عاصمة أرمينيا، يرفان.

ويأتي هذا الإجراء تنفيذاً لقرارات الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا.

ونقلت الوكالة عن وزارة الصحة السورية تأكيدها أنه: "تم استقبال ركاب الطائرة في مركز الحجر الصحي في فندق مطار دمشق الدولي حيث سيقيمون فيه لـ 14 يوماً وهي المدة التي ستطبق على جميع العائدين للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا وضمان الأمن الصحي للمواطنين".

وكانت الحكومة السورية بدأت دراسة واقع المواطنين السوريين الذين تقطعت بهم ظروف العودة في الخارج ووضع مجموعة من الضوابط والمعايير لاستقدامهم بما يضمن اتخاذ إجراءات السلامة والصحة وفرض الحجر الإجباري لمدة 14 يوماً للقادمين وعدم منح أية استثناءات فيما يخص قرار الحجر.

وشهدت سوريا في الأيام الأخيرة انخفاضا في عدد المصابين بفيروس كورونا حيث شفيت 21 حالة مصابة من أصل 43 حالة أصيبت في عموم البلاد بينما توفي 3 أشخاص.