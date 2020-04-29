أمير قطر يتخذ قرارا جديدا بمناسبة شهر رمضان

أعلن الديوان الأميري في قطر قرار الأمير تميم بن حمد آل ثاني بالعفو عن عدد من السجناء.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن "...أمير البلاد المفدى يعفو عن عدد من السجناء في مكرمة أميرية سامية بمناسبة شهر رمضان المبارك".

سمو أمير البلاد المفدى يعفو عن عدد من السجناء في مكرمة أميرية سامية بمناسبة شهر رمضان المبارك.#قنا pic.twitter.com/anfCGSgQoD — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 29, 2020

​ولم يكشف الإعلان عدد السجناء الذين تم العفو عنهم ضمن القرار.

والأربعاء الماضي، أعلن الديوان الأميري أن الأمير تميم أصدر عفوا أميريا بإطلاق سراح عدد من السجناء في البلاد.

وتابع البيان "القرار يأتي مراعاة للظروف الصحية والإنسانية، في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها الدولة بسبب انتشار الفيروس".

آخر مستجدات فيروس كورونا في قطر

Latest update on Coronavirus in Qatar#سلامتك_هي_سلامتي #YourSafetyIsMySafety pic.twitter.com/8jZmlH2Ynt — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) April 28, 2020

​ولم يوضح البيان عدد السجناء الذين تم العفو عنهم ضمن القرار.

ووفق آخر الإحصاءات في قطر، وصل عدد المصابين حتى أمس الثلاثاء إلى 10777 حالة، حيث تم تسجيل 677 حالة أمس.