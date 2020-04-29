أمير قطر يتخذ قرارا جديدا بمناسبة شهر رمضان

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن "...أمير البلاد المفدى يعفو عن عدد من السجناء في مكرمة أميرية سامية بمناسبة شهر رمضان المبارك".
سمو أمير البلاد المفدى يعفو عن عدد من السجناء في مكرمة أميرية سامية بمناسبة شهر رمضان المبارك.#قنا pic.twitter.com/anfCGSgQoD— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 29, 2020
ولم يكشف الإعلان عدد السجناء الذين تم العفو عنهم ضمن القرار.
والأربعاء الماضي، أعلن الديوان الأميري أن الأمير تميم أصدر عفوا أميريا بإطلاق سراح عدد من السجناء في البلاد.
وتابع البيان "القرار يأتي مراعاة للظروف الصحية والإنسانية، في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها الدولة بسبب انتشار الفيروس".
آخر مستجدات فيروس كورونا في قطر— وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) April 28, 2020
Latest update on Coronavirus in Qatar#سلامتك_هي_سلامتي #YourSafetyIsMySafety pic.twitter.com/8jZmlH2Ynt
ولم يوضح البيان عدد السجناء الذين تم العفو عنهم ضمن القرار.
ووفق آخر الإحصاءات في قطر، وصل عدد المصابين حتى أمس الثلاثاء إلى 10777 حالة، حيث تم تسجيل 677 حالة أمس.
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