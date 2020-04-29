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    قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، اليمن 2019

    محلل سياسي يمني يحذر من انقسامات أخرى في اليمن

    © REUTERS / Fawaz Salman
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    قال المحلل السياسي اليمني إن "تصريحات بومبيو حول المجلس الانتقالي الجنوبي تقف وراءها المملكة العربية السعودية بثقلها، فضلًا عن أن تصريحات الولايات المتحدة في هذا الصدد لا تخرج عن السياسية الأمريكية في اليمن منذ بدء الحرب، خاصة أن واشنطن والرياض تتوافقان في عدة ملفات، وتجمع بينهما مصالح مشتركة هامة".

    وأضاف السقلدي في حديثه مع "عالم سبوتنيك"، قائلًا: "الحرب في اليمن لها بعد إقليمي، ونعلم طبيعة الصراع الدائر بين الولايات المتحدة وإيران، بالتالي ترى أمريكا في اليمن منطقة استراتيجية حيوية لها، وتحاول أن تبعد النفوذ الإيراني من هناك باستخدام الموارد والطاقات السعودية".

    © REUTERS / POOL
    بومبيو يقول إن أمريكا قلقة من إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن الإدارة الذاتية
    وتحدث بأن المجلس الانتقالي سيأخذ التحذيرات الدولية بالاعتبار، لكن هذا لا يعني التراجع نهائيا عن موقفه، فالمجلس الآن أمام التزامات جماهيرية ولا يمكن بسهولة إنهاء هذا القرار، محذرًا من أن استمرار الأوضاع في اليمن بهذا الشكل سيؤدي إلى تقسيمات عديدة وليس شمال وجنوب فقط.

    وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس الثلاثاء، إن واشنطن قلقة بسبب إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، الإدارة الذاتية للمناطق الخاضعة لسيطرته.
    وأضاف بومبيو في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، أنه يحذر من مثل هذه الأفعال تهدد مساعي إحياء المحادثات السياسية بين الحكومة اليمنية والحوثيين".

    وتابع وزير الخارجية الأمريكي، "مثل هذه التحركات الأحادية الجانب لا تسهم سوى في تفاقم عدم الاستقرار في اليمن".

    ودعا الوزير الأمريكي المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة جمهورية اليمن إلى معاودة التواصل ضمن العملية السياسية المنصوص عليها في اتفاق الرياض".

    كان السفير الأمريكي لدى اليمن، كريستوفر هنزل، دعا المجلس الانتقالي الجنوبي إلى العودة إلى العملية السياسية المنصوص عليها في اتفاق الرياض الموقع بينه والحكومة اليمنية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، معربا عن القلق من إعلان المجلس الإدارة الذاتية للعاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات الجنوبية.

    وكان المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن أعلن فرض حالة الطوارئ والإدارة الذاتية في مدن الجنوب وعلى رأسها عدن، والتي تتخذها حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي عاصمة مؤقتة عقب سيطرة جماعة "أنصار الله" على العاصمة صنعاء.

    انظر أيضا:

    بومبيو يقول إن أمريكا قلقة من إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن الإدارة الذاتية
    القوات المشتركة في اليمن تصد هجومين لـ"أنصار الله" في الحديدة وتعز
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