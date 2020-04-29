مسؤول سوري يهاجم رئيس البرلمان اللبناني: "نبيه بري فاسد"

هاجم مسؤول سوري، يوم أمس الثلاثاء، رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، واصفا إياه بأنه من عتاة حلف ​الفساد في لبنان.

ونشر مدير الأخبار في إذاعة دمشق، أحمد رفعت يوسف، على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال فيها: "رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في ​لبنان​ هو من عتاة حلف ​الفساد​ وشريك الحريرية السياسية ومتلازمتها الفساد التي دمرت لبنان وتأثرت بها ​سوريا​".

وأضاف يوسف قائلا :"يخطئ من يعتقد أن بري من حلف المقاومة وهو عبء عليها، رغم أن الأمين العام ل​حزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​ يحاول استثماره كواجهة سياسية".