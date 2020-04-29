البحرين... أمر عاجل من رئيس الوزراء

أصدر رئيس الوزراء البحريني، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أمرا عاجلا، اليوم الأربعاء.

وأمر رئيس الوزراء بوقف تحصيل الإيجارات من المحلات والأراضي المؤجرة والمسجلة باسم المجلس الأعلى للبيئة، بحسب وكالة أنباء البحرين "بنا".

وأفاد بيان نشرته الوكالة الرسمية، بأن "صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، أمر بوقف تحصيل الإيجارات من المستأجرين والمنتفعين من المحلات والأراضي المؤجرة والمسجلة باسم المجلس الأعلى للبيئة لمدة ثلاثة أشهر، أسوة بمن تم معاملتهم في هذا الشأن".

وأضاف البيان "كما أمر سموه الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الخطط الموضوعة لتطوير خليج توبلي والمحافظة على بيئته الطبيعية لمعالجة والحد من الأضرار التي تؤثر على الحياة الفطرية والبحرية وتجميل المنطقة المحيطة به".

HRH Premier orders to suspend rents collection from shops and leased lands owned by SCEhttps://t.co/MPYrE3xzrz pic.twitter.com/g4pKI53964 — Bahrain News Agency (@bna_en) April 29, 2020

وتابع البيان أنه "يأتي ذلك حرصا من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على اتخاذ الإجراءات التي تخدم وتلبي مطالب المواطنين والحفاظ على المصلحة العامة للوطن".