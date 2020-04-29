يستهدف مليون شخص... بدء تنفيذ برنامج للعاهل السعودي في 18 دولة

بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، مع دخول شهر رمضان تنفيذ برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز للإفطار في 18 دولة حول العالم.

ويستهدف البرنامج تفطير مليون صائم، وذلك عقب صدور الموافقة الملكية بزيادة المخصص المالي للمشروع إلى خمسة ملايين ريال.

وأوضحت الوزارة أن البرنامج يأتي في إطار الدعم المستمر من العاهل السعودي لمختلف أعمالها وبرامجها المتنوعة.

وأكدت الوزارة أنه جرى اختيار الدول بعناية لتشمل معظم قارات العالم، وهي كالتالي: جيبوتي، ماليزيا، الفلبين، إثيوبيا، الكاميرون، أوغندا، جنوب أفريقيا، الأرجنتين، تايلند، البوسنه والهرسك، أستراليا، تشاد، باكستان، السودان، الهند، السنغال، كينيا، وإندونيسيا.

وأشارت إلى أن تنفيذ المشروع والإشراف المباشر عليه يتم عن طريق مكاتب الملحقيات الدينية بسفارات المملكة، والمراكز الإسلامية التي تشرف عليها الوزارة بعدد من دول العالم، من خلال توزيع السلال الغذائية على الأسر المستفيدة وفق الإجراءات الاحترازية المتخذة في تلك الدول لمنع انتشار فيروس كورونا.