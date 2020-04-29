الجيش اللبناني يعلن اختراق مياهه الإقليمية بواسطة زورق إسرائيلي

قالت قيادة الجيش اللبناني إن زورقا حربيا إسرائيليا اخترق المياه الإقليمية اللبنانية، أمس الأربعاء.

جاء ذلك في بيان لقيادة الجيش - مديرية التوجيه، قالت فيه إن الخرق وقع عند الساعة 17.29 مساء أمس الثلاثاء، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة أقصاها حوالى 278 مترا، ولمدة 4 دقائق، حسبما نقلت قناة "الجديد".

وأوضح البيان أن اليوم الأربعاء 29 أبريل/نيسان ما بين الساعة 6.04 والساعة 8.09، "أقدم زورق معاد مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، على ثلاث مراحل، ولمسافة أقصاها حوالي 330 مترا".

وأشارت القناة إلى أنه تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.

في سياق آخر، كان الجيش اللبناني قد دعا المتظاهرين في مدينة طرابلس إلى إخلاء الساحات وحذر من أنه "لن يتهاون مع أي مخل بالأمن".

وأفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك" بوقوع مواجهات بين قوى الأمن ومتظاهرين في مدينة طرابلس شمالي لبنان، وقال إن هناك أنباء عن وقوع جرحى.

وقال الجيش اللبناني في بيان إن هناك مندسين في تحرك احتجاجي في طرابلس وأعمال شغب وتعرض للأملاك العامة والخاصة.

واندلعت مواجهات بين محتجين والقوى الأمنية بمدينة طرابلس، مساء الاثنين، وصفت بالأعنف منذ بدء أزمة فيروس كورونا في لبنان.