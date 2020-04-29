العاهل الأردني يبحث هاتفيا مع الرئيس الشيشاني مكافحة فيروس كورونا

بحث العاهل الأردني عبدالله الثاني مع رئيس جمهورية الشيشان في الاتحاد الفيدرالي الروسي، رمضان أحمد قديروف، جهود التصدي للآثار الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن وباء فيروس كورونا المستجد.

وأشاد العاهل الأردني، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الشيشاني اليوم الأربعاء، بعمق العلاقات الثنائية مع روسيا، والحرص على توسيع التعاون في شتى الميادين.

جلالة الملك عبدالله الثاني يبحث في اتصال هاتفي مع رئيس جمهورية #الشيشان في الاتحاد الفيدرالي الروسي، رمضان أحمد قديروف، جهود التصدي للآثار الإنسانية والاقتصادية الناجمة عن وباء فيروس كورونا المستجد #الأردن — RHC (@RHCJO) April 29, 2020

كما تبادل العاهل الأردني التهاني مع الرئيس الشيشاني قديروف بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.