إعلامي سوري ينفي انتقاده لرئيس مجلس النواب اللبناني: "صفحتي تعرضت للاختراق"

أكد مدير الأخبار في إذاعة دمشق أحمد رفعت يوسف، عبر منشور له على صفحته على فيسبوك، أن صفحته تعرضت للاختراق، وقدم اعتذارا عن كل ما تم نشره على الصفحة.

وكتب يوسف على صفحته الشخصية على فيسبوك:

"تم تهكير صفحتي الشخصيه منذ أمس وتم نشر بعض المنشورات على الصفحة وحذف منشورات أخرى قبل أن تتم استعادة الصفحه منذ قليل ونعتذر لأن ما تم نشره لا يعبر عن رأي أي جهة رسمية أو غير رسمية".

يأتي ذلك بعد تداول مواقع إعلامية لمنشور على صفحة الإعلامي السوري نفسه ينتقد فيه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.