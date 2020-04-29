الانتقالي الجنوبي الانفصالي في اليمن يعلن حظر التجول لمدة ثلاثة أيام في عدن

وحسب "رويترز"، فإن المجلس قرر التنفيذ اعتبارا من منتصف الليلة، وذلك بعد ظهور 5 حالات إصابة بكورونا.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن أعلن فرض حالة الطوارئ والإدارة الذاتية في مدن الجنوب وعلى رأسها عدن، والتي تتخذها حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي عاصمة مؤقتة عقب سيطرة جماعة "أنصار الله" على العاصمة صنعاء.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أول من أمس الاثنين، الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، إلى تنفيذ اتفاق الرياض الموقع في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وتركيز الجهود على مواجهة فيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد 19).