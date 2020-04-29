رئيس قسم العمليات بالجيش الإسرائيلي: مستمرون في نشاطنا السري في سوريا

قال رئيس قسم العمليات في الجيش الإسرائيلي، الجنرال أهارون حليوة، إن الأنشطة السرية لإسرائيل في سوريا مستمرة، وتنجح بشكل كبير في العمل على إخراج الإيرانيين منها.

وزعم حليوه في حوار مطول مع الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم، الأربعاء، قائلا: "إن الرئيس بشار الأسد يفهم، أو بدأ يفهم أن الإيرانيين الذين جاءوا لمساعدته بالحرب ضد تنظيم داعش بهدف إنقاذه، هم أنفسهم اليوم الذين يشكلون خطرا على استمرار حكمه، خصوصا وأنهم يشكلون خطرا كبيرا على قدرته لإعادة إعمار سوريا".

وحول احتمالية حدوث تصعيد بين إسرائيل ولبنان، قال الجنرال أهارون حليوة: "إن نصر الله يدرك جيدا الثمن الذي سيدفعه حزب الله ولبنان جراء أي تصعيد مع الجيش الإسرائيلي"، مدعيا أن نقل الأسلحة القتالية من سوريا إلى لبنان مستمرا، والتموضع الإيراني في سوريا لم يختف".

وأوضح رئيس قسم العمليات في الجيش الإسرائيلي، الجنرال أهارون حليوة، أن الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، يفهم جيدا أن إسرائيل لن تسمح له بأي تصعيد، وبأن الجيش الإسرائيلي لن يسمح بوجود صواريخ دقيقة لدى الحزب.

وأشار حليوة إلى أن "نصر الله ليس غبيا، فهو يدرك جيدا قدراتنا الاستخباراتية وقوة الجيش الإسرائيلي وجهاز المخابرات العسكرية [أمان]"، منوها إلى أن النشاط العسكري الإسرائيلي في سوريا لم يتقلص في الفترة الأخيرة.