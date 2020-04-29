إنقاذ أكثر من 400 مسافر عراقي عالق في الخارج ... صور

استطاع العراق، اليوم الأربعاء، إعادة أكثر من 400 مسافر عراقي، من العالقين في الخارج بسبب إجراءات الحظر الوقائي ضد فيروس كورونا المستجد.

وسير العراق من خلال التنسيق المشترك بين وزارتي النقل، والخارجية، رحلات استثنائية، لإعادة مواطنيه العالقين في كل من الهند، وسوريا، وأرمينيا، مواصلا عمليات الإجلاء من باقي دول العالم.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في بيانات صحفية تلقتها مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن السفارة العراقية، لدى يريفان تطلق رحلة استثنائية إلى مطار أربيل "مركز إقليم كردستان"، وعلى متنها (53) مسافراً عراقياً كانوا يدرسون في أرمينيا.

ونوه الصحاف، إلى أن الرحلة، سيرت بالتعاون مع الخطوط الجوية العراقية، وبحضور القائم بالأعمال المؤقت، والكادر الدبلوماسيّ، لتيسير إجراءات سفر المسافرين الطلاب.

وأضاف، كما سيرت سفارة جمهورية العراق لدى نيودلهي الهندية، رحلة استثنائية إلى بغداد، وعلى متنها (111) مسافر، لإعادة العراقـيين العالقين في الهند بالتعاون مع الخطوط الجوية العراقية.

وأكمل الصحاف، كما سيرت السفارة في نيودلهي، رحلة استثنائيّة من مدينة بنغالور، إلى بغداد، وعلى متنها (152) مسافرا عراقيا كانوا عالقين في الهند، بالتعاون مع الخطوط الجوّية العراقيّة.

وأكد المتحدث بإسم الخارجية العراقية، أن سفارة العراق، لدى سوريا، سيرت رحلة استثنائية إلى بغداد على متنها (123) مسافراً بالتعاون مع سلطة الطيران المدني العراقية، بحضور القائم بالأعمال المؤقت، والكادر الدبلوماسي لتيسير إجراءات سفر العائدين إلى الوطن.

ويواصل العراق، بشكل يومي، منذ أواخر مارس/آذار الماضي، وحتى الآن، إعادة مواطنيه المسافرين العالقين في الخارج، في رحلات استثنائية.

وأعلن مدير سلطة الطيران المدني في العراق، دريد يحيى، يوم الجمعة 10 أبريل/ نيسان الجاري، إيقاف تعليق الرحلات الاستثنائية عبر فتح الأجواء والمطارات العراقية لغرض عودة العراقيين العالقين في الخارج إلى البلاد.

المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة@DrAhmedalshaf



سفارة جمهورية #العراق في #اسبانيا وبالتعاون مع الخطوط الجوّية العراقيّة تُسيِّر رحلة استثنائيّة لنقل (110) مُسافِراً عراقيّاً كانوا عالقين في #اسبانيا بسبب الحظر الشامل، وإغلاق المطارات. pic.twitter.com/TOLebaa49j — وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) April 29, 2020

يذكر أن وزير النقل وجه الناقل الوطني بتهيئة أسطوله لتنفيذ الرحلات الاستثنائية المباشرة وإعادة العراقيين الذين غادروا البلاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية ولم يتمكنوا من العودة بسبب إيقاف حركة الطيران وفق قرارات لجنة الأمر الديواني (55) لسنة 2020.