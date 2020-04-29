دولة خليجية تستبدل العمالة المحلية محل الوافدة‎

أعلنت سلطنة عمان، مساء اليوم الأربعاء، استبدال العمالة المحلية محل العمالة الوافدة.

أبلغت وزارة المالية العمانية الشركات التابعة للسلطنة، اليوم الأربعاء، بإحلال المواطنين محل العمال الأجانب، في إطار جهود لتطوير القوى العاملة الوطنية.

وأكدت وكالة الأنباء العمانية "العمانية"، مساء اليوم الأربعاء، أن هذا الأمر يأتي ضمن سياسة توطين تستهدف زيادة أعداد الوظائف المتاحة للعمانيين وتحسين جودتها.

#وزارة_المالية تصدر منشورا ماليا إلى كافة الشركات الحكومية. pic.twitter.com/JEsB8IIy0o — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) April 29, 2020

وشددت وزارة المالية العمانية على الشركات الحكومية ضرورة الإسراع في إحلال العمانيين محل الوافدين وفق جدول زمني محدد لمختلف المستويات الوظيفية وتنفيذه في أسرع وقت ممكن.

وأوضحت وكالة الأنباء العمانية في تغريدتها أن السياسة العمانية الجديدة هي "التعمين"، أي إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة.

٥٠٠ مليون ريال عُماني خفض بالموازنة العامة للدولة جراء خفض ٥ بالمائة من الاعتمادات العسكرية والأمنية و١٠ بالمائة من الاعتمادات الإنمائية والإجراءات الحكومية الأخرى التي تم اتخاذها . pic.twitter.com/M2nBxWDub8 — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) April 19, 2020

وفي سياق متصل، قالت وكالة الأنباء العمانية، الأحد الماضي، إن سلطنة عمان قلصت ميزانيتها العامة 500 مليون ريال (1.3 مليار دولار) نتيجة لتخفيضات تقررت حديثا وإنها ستأخذ إجراءات جديدة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.

وكانت وزارة المالية العمانية وجهت جميع الوزارات إلى تقليص ميزانيات التنمية عشرة في المئة وميزانيات التشغيل عشرة في المئة أيضا.